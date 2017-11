Trein rijdt in op spoorwegarbeiders in België: twee doden

Politie Melbourne verijdelt aanslag op oudejaarsavond

0:08 Met de arrestatie van een 20-jarige man denkt de Australische politie een terroristische aanslag in Melbourne op oudejaarsavond te hebben voorkomen. De man werd volgens Australische media gistermiddag gearresteerd in zijn huis in Werribee, een voorstad ten zuidwesten van de metropool in de staat Victoria.