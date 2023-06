Treinongeluk India: zeker 70 doden en 600 gewonden na frontale botsing

Het dramatische ongeluk gebeurde in buurt van de stad Balasore, gelegen in de staat Odisha. De stad ligt in het oosten van India. Een aantal rijtuigen van een passagierstrein ontspoorde na een botsing met een goederentrein. De rijtuigen zouden op een ander spoor zijn beland. Een andere trein zou vervolgens tegen die rijtuigen zijn gebotst en zelf ook deels zijn ontspoord.

Bij het zware ongeluk zijn ook minimaal zeshonderd gewonden gevallen. Op de plek zijn zeker 75 ambulances aangekomen, en ook honderden agenten, om mensen onder meer onder de wrakken vandaan te kunnen halen. Veel mensen zitten ook nog vast in de treinstellen. Daarnaast wordt een groot aantal bussen ingezet om de gewonde personen naar de ziekenhuizen te kunnen transporteren. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Een getuige laat weten: ,,Ik had alle hoop al opgegeven, want ik dacht dat we zouden sterven. Gelukkig kon ik via een gebroken raam naar buiten. Daar lagen veel gewonde personen.” De Indiase president Narendra Modi zegt in een reactie dat ‘zijn gedachten bij de nabestaanden zijn en dat de gewonden maar snel mogen herstellen’. Volgens de president zijn er meerdere reddingsacties gaande.

