Triomf voor Trump: belastingplan is erdoor

Het ontwerp – een van de meest ingrijpende belastinghervormingen in de Verenigde Staten sinds decennia - werd na veel allerlaatste amendementen tenslotte met 51 tegen 49 stemmen goedgekeurd. De Democraten waren ziedend over de korte tijd die de senatoren kregen de wijzigingen te bestuderen. Voor Donald Trump wordt het de eerste grote hervorming van zijn mandaat. 'We zijn een stap dichterbij gigantische belastingverlaging voor werkende families in heel Amerika...Kijk er naar uit het definitieve plan te ondertekenen vóór Kerstmis'', tweette hij.

Veel last minute-wijzigen en uitzonderingen waren nodig om een handvol dwarsliggers bij de Republikeinehn over de streep te trekken. Uiteindelijk stemde alleen senator Bob Corkeer uit Tennessee tegen. Eerder keurde ook al het Huis van Afgevaardigden het ontwerpdecreet over de belastinghervorming goed, maar de stemming in de Senaat lag moeilijker aangezien de Republikeinse meerderheid daar zeer nipt is. Beide versies van het ontwerp verschillen enigszins van elkaar en moeten nu nog worden geharmoniseerd.

Multinationals

De nieuwe wet wordt vooral gezien als stimulans voor multinationals en superrijken die miljarden besparen. Zij zouden zo meer ruimte moeten krijgen om te investeren in nieuwe banen. Daarvan zouden werknemers moeten profiteren. Dit zogeheten ‘trickle down’ (het naar beneden druppelen van de voordelen die aan de meest vermogenden worden gegeven) is eerder geprobeerd door de Republikeinen, zonder veel succes. President Donald Trump beweert dat hijzelf niet beter wordt van het belastingplan – tegenstanders noemen dit een leugen en becijferen het voordeel voor de president/zakenman op een miljard dollar – en zegt dat het grootste deel van de Amerikaanse gezinnen minder belasting gaat betalen vanaf 2018. Verder zijn er vrijstellingen voor bedrijven die kapitaal terugbrengen naar de VS. De Democraten zijn gekant tegen het voorstel, omdat het belangrijke voordelen schrapt voor gezinnen uit de middenklasse.

Volledig scherm Wall Street steunt de belastingplannen van de president. © EPA