Tripje naar Alaska mondt uit in wereldreis van zeventien jaar

Gisteren kwamen ze aan in Maarssenbroek, waar ze logeren bij een kennis, Bertus de Groot. Al toeterend rijden ze met hun klassieke Graham Paige uit 1928 de straat in. De vier kinderen verdwijnen al snel voetballend uit het zicht. ,,We slapen krap, maar onze tuin om in te spelen is de hele wereld'', zegt vader Herman (49), van oorsprong Amerikaans maar opgegroeid in Argentinië.

Toen ze aan hun reis begonnen, een verliefd stel zonder kinderen, vroegen Herman en Candelaria zichzelf ook wel af of het kon gaan lukken. ,,Maar hoe verder we van huis raakten, hoe beter het begon te voelen'', zegt Calendaria (47), die ook in Argentinië opgeroeide.

Onderweg werd eerst Pampa (nu 15 jaar) geboren, later volgden Tehue (12), Paloma (10) en tenslotte Wallaby (8).

Hoogste berg van de wereld

De kinderen krijgen onderweg les van hun moeder, maar van de plekken op de wereld die ze bezoeken, leren ze veel meer, vindt Candelaria. Zoon Pampa zat in de boeken gedoken toen het gezin aan de voet van de Mount Everest zat. De vraag 'wat is de hoogste berg van de wereld?' was een makkie. ,,Ik zat er gewoon op.''

Met de opbrengst van hun boek Spark your dream gooit het stel hun klassieke Graham Paige vol met brandstof. Verder leven ze vooral van de gastvrijheid van de mensen waar ze slapen. Ze krijgen er nog steeds geen genoeg van om dag in dag uit met zes mensen op een paar vierkante meter te reizen en te slapen. ,,Ik ben met de liefdes van mijn leven, meer kan ik me niet wensen'', zegt Herman Zapp.