Troepen West-Afrikaans blok paraat voor interventie Niger, steun VS en Frankrijk

Het West-Afrikaanse economisce blok Ecowas heeft aangekondigd troepen in paraatheid te brengen om eventueel in te grijpen tegen de coupplegers in Niger. Ecowas zegt wel dat de voorkeur nog altijd ligt bij een dialoog met de Nigerese junta en een geweldloze oplossing na de staatsgreep van twee weken geleden, maar met de ‘stand-by troepenmacht’ is een interventie niet uitgesloten. ,,Geen enkele optie is van tafel gehaald”, zei Bola Tinubu, de president van Nigeria en de voorzitter van het economische samenwerkingsverband.

De leiders van de vijftien Ecowas-landen kwamen donderdag in spoedzitting bijeen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja om te praten over de situatie in Niger, waar president Mohamed Bazoum eind juli werd afgezet door een militaire junta onder leiding van generaal Abdourahamane Tiani. De West-Afrikaanse landen roepen de coupplegers op om de president weer in zijn functie te herstellen. Een ultimatum daarvoor liep zondag af.

Het is niet duidelijk hoeveel troepen precies in paraatheid worden gebracht en door welke landen die worden geleverd. Eerder was sprake van mogelijk 25.000 militairen, van wie er 18.000 uit Nigeria zouden komen.

De president van Ivoorkust, Alassane Ouattara, zei donderdag dat de West-Afrikaanse staatshoofden groen licht hebben gegeven voor een militaire operatie in Niger. Die moet ,,zo snel mogelijk van start gaan”, aldus Ouattara.

,,De stafchefs zullen nog andere besprekingen houden om de zaken af te ronden, maar ze hebben de instemming van de conferentie van staatshoofden om de operatie zo snel mogelijk te laten beginnen”, verklaarde Ouattara in Abidjan bij zijn terugkeer uit Abuja. Hij zei ook dat Ivoorkust een ,,bataljon” van 850 tot 1.100 strijdkrachten zal leveren.

,,De putschisten kunnen kiezen om morgenochtend te vertrekken en er zal geen militaire interventie plaatsvinden, dat is aan hen”, benadrukte Outtara nog. ,,We zijn vastbesloten om president Bazoum te herstellen in zijn functies.”

Sancties

De Ecowas-leiders spraken ook af om sancties in te voeren tegen de nieuwe machthebbers, zoals reisbeperkingen en het bevriezen van tegoeden. Tinubu hoopt dat dat genoeg zal zijn om de junta te overtuigen de coup terug te draaien. ,,Ik hoop dat we door onze gezamenlijke inzet tot een vreedzame oplossing kunnen komen om de stabiliteit en democratie in Niger te herstellen. Alles is nog niet verloren.”

Niet alle landen binnen Ecowas zitten op één lijn over de situatie in de voormalige Franse kolonie. Mali en Burkina Faso vinden bijvoorbeeld dat het blok zich zo min mogelijk moet bemoeien met de staatsgreep. Zij vinden dat militairen van Ecowas zich voor het ,,koloniale karretje van Frankrijk” laten spannen als ze zouden aanvallen. Beide buurlanden van Niger worden bestuurd door regimes die zelf door een staatsgreep aan de macht kwamen.

Steun VS en Frankrijk

De Verenigde Staten en Frankrijk spraken donderdagavond laat hun steun uit voor de acties van het economische blok. ,,Ecowas, een organisatie die de West-Afrikaanse landen verenigt, speelt een belangrijke rol en toont de noodzaak van de terugkeer naar de constitutionele orde”, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. ,,Wij steunen het leiderschap en het werk van Ecowas op dit gebied”, zei hij, zonder expliciet te vermelden of de VS de beslissing om troepen in te zetten goedkeurt.

Frankrijk gaf ,,volledige steun aan alle conclusies” die werden aangenomen tijdens de top over Niger. Daarnaast zei het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken nog eens ,,de poging tot staatsgreep die in Niger plaatsvindt en de ontvoering van president Bazoum en zijn gezin” krachtig te veroordelen.