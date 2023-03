Trudeau stelt onderzoek in naar verkiezingsbemoeienis door China

Turkse Antakya is nu een verloren spookstad, maar overal dolen achterblij­vers

Precies vier weken na de verwoestende aardbevingen, is het merendeel van de mensen vertrokken uit de zwaar getroffen Turkse stad Antakya. Maar niet iedereen kan of wil weg. Wie achterblijft, moet overleven in een stad waar nog maar weinig van over is.