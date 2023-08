Trump aangekomen bij rechtbank voor aanklachten over pogingen verkiezingsuitslag ongedaan te maken

‘Opgepakt voor jullie’

Derde strafzaak in vier maanden

Trump rijgt de rechtszaken inmiddels aaneen. Het is de derde strafzaak in vier maanden tijd die is aangespannen tegen hem. Nog maar zes weken geleden werd hij voorgeleid in Miami, toen op beschuldiging van het ‘onzorgvuldig omgaan’ met overheidsdocumenten nadat hij het Witte Huis had verlaten. Staatsgeheimen stonden in dozen in een badkamer van de Trump-residentie in Mar-a-Lago. In april was hij ook al opgeroepen door een New Yorkse rechter vanwege illegale betalingen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford.