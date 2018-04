Trump: ambassade Jeruzalem flink goedkoper

Trump zei op een persconferentie met bondskanselier Angela Merkel dat hij het voorstel bijna had ondertekend. ,,Ik had mijn naam al half opgeschreven toen ik het bedrag zag'', vertelde hij. De president vroeg vervolgens de ambassadeur van zijn land in Israël om opheldering. De diplomaat zou hem hebben verzekerd dat de kosten fors konden worden gedrukt door een bestaand Amerikaans pand in de stad te verbouwen.



Trump gaf uiteindelijk toestemming om 300.000 tot 400.000 dollar uit te geven. ,,Het gaat prachtig worden en mogelijk ietwat tijdelijk'', zei de president, die vorig jaar besloot de ambassade in Tel Aviv te verplaatsen naar Jeruzalem. ,,Dit is de manier waarop de regering werkt. Ze gingen een miljard uitgeven en we gaan nu veel minder dan een half miljoen spenderen.''