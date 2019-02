Trump arriveert in Vietnam voor tweede top met Kim Jung-un

May zet deur open voor brexit-uit­stel na dreigende opstand ministers

14:24 De Britse premier Theresa May raakt steeds verder in de problemen. Zelfs haar eigen ministers dreigen in opstand te komen. Ze eisen dat stappen worden gezet om een chaotische brexit zonder deal te voorkomen, berichten Britse media. May wil het Lagerhuis nu zeggenschap geven over een mogelijk brexit-uitstel en daarmee een regeringscrisis voorkomen.