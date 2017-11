Trump benoemt Jerome Powell tot hoofd Amerikaanse centrale bank

Wie wil er gratis een nachtje slapen in een Airbnb gemaakt van LEGO?

20:20 Altijd al eens willen slapen in een huis dat compleet gemaakt is van LEGO? Dan heb je nu de kans! Airbnb en LEGO hebben een LEGO-huis gebouwd in het Deense Billund. De winnaar van een door hen uitgeschreven prijsvraag mag gratis met drie vrienden een nachtje doorbrengen in het stulpje.