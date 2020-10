Trump bij eerste rally sinds besmetting: ‘Ik ben immuun, ik zou iedereen willen zoenen’

Volgens Trump is hij sinds zijn genezing ‘immuun’ geworden voor het coronavirus. ,,Ik voel me heel sterk. Ik zou zo het publiek in willen lopen en iedereen in het publiek willen zoenen. Alle mannen en prachtige vrouwen, iedereen. Een dikke, vette zoen geven.’’



Bij de rally waren enkele duizenden mensen aanwezig. Op beelden van Amerikaanse nieuwszenders is te zien dat veel aanwezigen geen mondkapje droegen en dat ze dicht op elkaar zaten zonder anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Trumps partijgenoot Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, was ook op de rally aanwezig. Hij wisselde daarbij veelvuldig high fives uit met de aanwezigen.