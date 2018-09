Trump: boek Woodward is 'nep' en 'fictie'

'Het publiek wordt in de maling genomen'. Dat vindt Donald Trump van het onthullende boek over de Amerikaanse president, dat geschreven is door Watergate-journalist Bob Woodward.

Donald Trump wil best toegeven dat hij een manager 'uit de hel' is voor ondergeschikten. Maar de manier waarop hij het Witte Huis runt is bovenal effectief. Aldus de president in een van zijn vele replieken op het spraakmakende boek van de Amerikaanse journalist Bob Woodward. In Fear: Trump in the White House (Angst: Trump in het Witte Huis), dat uitkomt op de toch al beladen datum van 11 september schetst de sinds het Watergateschandaal wereldberoemde journalist Bob Woodward een vernietigend beeld van de gang van zaken in het Witte Huis.

,,Ik ben hard als de hel en als ik het niet zo zijn zou er niets gebeuren'', aldus Trump die daarmee wel lijkt te willen bevestigen dat het geen pretje is onder hem te werken, zoals Woodward uit meerder bronnen optekende. ,,Bijna iedereen is het er wel over eens dat mijn regering in minder dan twee jaar meer voor elkaar heeft gekregen dan welke andere Amerikaanse regering ook in de geschiedenis van ons land’', voegt Trump eraan toe. Eerder op de dag hekelde Trump Woodward, zonder hem bij naam te noemen 'omdat het een schande was dat iemand een boek kon schrijven dat letterlijk omgekeerd was aan de feiten’.

Impulsen

Amerika raakt vooralsnog niet uitgesproken over het boek dat vertelt hoe de adviseurs van de president de grootste moeite hebben om diens impulsen onder controle te houden en zo politieke rampen of erger te voorkomen. In de sociale media vliegen voor- en tegenstanders van de president elkaar als gebruikelijk in de haren. Formeel wacht het Witte Huis op het uitkomen van het boek met een reactie en wil men niet reageren op losse hoofdstukken die nu naar buiten komen.

Volledig scherm De omslag van het veelbesproken boek dat uitkomt op 11 september. © AP

Verschillende personages die door Woodward worden opgevoerd, ontkennen dat ze dingen hebben gezegd zoals die door de journalist werden opgetekend. Probleem kan worden dat Woodward de gewoonte heeft zijn interviews op te nemen. Trump zelf zegt dat hij zijn minister van Justitie Jeff Sessions nooit ,,geestelijk gehandicapt'' of een ,,domme zuiderling'' heeft genoemd.

De stafchef van Trump, John Kelly, ontkent dat hij de president een idioot heeft genoemd. ,,Het idee dat ik de president ooit een idioot heb genoemd, is niet waar. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. We hebben een enorm goede band'', staat in de verklaring van Kelly. Minister van Defensie James Mattis ontkent op zijn beurt dat hij ,,Trump heeft het inzicht van een basisscholier'' heeft gezegd en noemt het boek een product van een rijke fantasie.