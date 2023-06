Trump-criticus Liz Cheney over wat er schort aan Amerikaanse politiek: ‘We verkiezen idioten’

De Republikeinse Liz Cheney, een voormalig Amerikaanse Congreslid voor de staat Wyoming, maakt zich zorgen over de toestand van de politiek in de VS. Tijdens een gesprek in New York over de toekomst van het Amerikaanse tweepartijenstelsel, zei ze maandag dat het haar grootste prioriteit is om een tweede ambtstermijn van ex-president Donald Trump te verhinderen.

Cheney verloor vorig jaar haar zetel in het Congres aan een kandidaat die gesteund werd door voormalig president Trump. De Republikeinse is een van Trumps grootste critici en herhaalde al meermaals dat ze de ex-president ongeschikt vindt voor het hoogste ambt van de VS. Cheney was onder andere medevoorzitter van de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzocht. Die commissie bestond verder voornamelijk uit Democraten.

Moderator David Rubenstein vroeg haar of ze volgend jaar als onafhankelijk kandidaat zou deelnemen aan de verkiezingen als uit de peilingen zou blijken dat ze daarmee Trumps kansen kan schaden. ,,Kijk, ik denk dat het land momenteel met erg uitdagende en fundamenteel belangrijke problemen wordt geconfronteerd”, antwoordde Cheney. ,,En wat we in onze politiek gedaan hebben, is een situatie creëren waarin we idioten verkiezen.” Die opmerking werd door het publiek op gelach onthaald.

Partijpolitiek overstijgen

Volgens Cheney overstijgt de verkiezing van serieuze kandidaten de partijpolitiek. ,,Omwille van de situatie waarin we ons bevinden, waarin we een kandidaat van een grote partij hebben die onze democratie probeert te uiteen te laten vallen - en ik zeg dat niet zomaar - moeten we nadenken: oké, welke soort allianties zijn nodig om hem te verslaan? En dat zijn de allianties die we over de partijlijnen heen moeten bouwen.”

Cheney liet in het midden of ze zich kandidaat zal stellen voor het presidentschap. In het verleden liet ze wel al verstaan dat ze dat niet zal doen als dit in het voordeel van Trump kan uitvallen. Die staat momenteel immers aan de leiding in de peilingen voor de Republikeinse voorverkiezingen. Mogelijk zou Cheney’s kandidatuur ertoe bijdragen dat de stemmen voor zijn tegenstanders te verdeeld raken, waardoor hij de nominatie krijgt. ,,Ik ga niets doen dat Donald Trump zou helpen”, zei ze dinsdag tijdens een gesprek met NBC News in Aspen, Colorado. Momenteel concentreert ze zich naar eigen zeggen op ,,het tegenhouden van Donald Trump, koste was kost” en op het ,,helpen van andere kandidaten”. Een definitieve beslissing volgt pas later dit jaar, aldus Cheney.

Waarschuwing

Als Trump zou herverkozen worden, dan zou hij zich concentreren op ,,vergelding”, waarschuwde Cheney. Zijn staf zou bestaan uit mensen die ze omschrijft als ,,slechte actoren”, zoals Trumps voormalige adviseur nationale veiligheid Michael Flynn. ,,Trump zou geen verantwoordelijke mensen op het ministerie van Justitie hebben” of elders in de regering, zei ze. Hij is er volgens haar immers op gebrand om terug te slaan naar zijn vermeende vijanden.