Trump-criticus Wolff: President kan niet lezen én niet luisteren

‘Donald Trump is een clown. Hij maakt van zijn regering een komische opera met een dramatisch einde’. Meer tekst heeft Michael Wolff niet nodig als aftrap voor een gesprek over de Amerikaanse president. In zijn boek ‘Vuur en woede’ beschreef hij de chaos in het Witte Huis. In ‘Staat van beleg’, het tweede deel, zoomt hij in op alle gevaren die Trump bedreigen. Van een groeiend leger openbare aanklagers tot een eenzaam bestaan. Dat heeft de president helemaal aan zichzelf te danken, aldus Wolff (65). Nu jaagt hij weer de Democratische Partij in de gordijnen met een uithaal richting vier progressieve, vrouwelijke Congresleden. ,,Zij moeten terugkeren naar de landen waar ze vandaan komen’’, aldus Trump. Hij is zich van geen kwaad bewust: ‘Mijn tweets waren niet racistisch’. Volgens Wolff kent Trumps grootheidswaanzin geen grenzen. ,,Hij leeft van het moment. Hij komt zijn bubbel niet uit.’’