‘Trump doet eerste publieke optreden als oud-president op conservatief congres’

Tijdens de conferentie komen diverse leden van de voormalige regering van Trump, onder wie voormalig minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken en oud-minister van Huisvesting Ben Carson, en Republikeinse parlementsleden aan het woord. Er worden duizenden deelnemers verwacht. Het evenement is verplaatst van Washington, waar het de afgelopen decennia werd gehouden, naar Orlando in Florida. Trump woont sinds het einde van zijn presidentschap in die staat.