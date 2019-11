Trump en gouverneur Californië bekvechten over uitbraak bosbranden

video Man bijt bij protesten Hong Kong oor van parlements­lid af

3 november Een man heeft vandaag in Hongkong bij een aanval met een mes vijf mensen verwond. Het lijkt er op dat hij te keer ging in reactie op de demonstraties tegen de toenemende invloed van China die al maandenlang in de stadstaat worden gehouden. Van een parlementslid dat de aanvaller wilde overmeesteren werd een oor afgebeten.