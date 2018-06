Trump en Kim hebben er zin in

Of het een ‘magistraal succes’ wordt, zoals dat heet in typisch Donald Trump-jargon, zal de langere termijn moeten uitwijzen. Eerder lieten Amerikaanse presidenten zich foppen door de loze beloftes over nucleaire ontwapening van de Kim-dynastie. Maar als de voortekenen niet bedriegen, gaat Kim III vandaag in Singapore ieder geval goede wil tonen. Dat betekent in de praktijk dat er daarna serieuze ontwapeningsgesprekken zullen volgen met de Verenigde Staten.



Afgaande op de briefing van Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, worden ingewikkelde zaken vandaag niet in Singapore uitonderhandeld. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die net als de Japanse premier Abe nog telefonisch overleg had met Donald Trump, voorspelt een historische handdruk. Maar ook hij denkt dat het diplomatieke spel daarna zelfs nog jaren kan gaan duren.



Maar hoop is er. Zo goed verliepen de laatste voorbereidingen in Singapore dat zowel Kim als Trump morgenavond alweer huiswaarts zouden willen vliegen. Een dag eerder dan Trumps entourage aanvankelijk had gemeld. De Amerikaanse president is - ondanks irritatie over de tumultueuze G-7 - in allerbeste doen, weten ingewijden. Een curieuze aanwijzing daarvoor schijnt te zijn dat als Donald oké is, hij een videootje insluit bij zijn tweet. En dat deed hij vandaag om de Singaporese gastheren joviaal te bedanken voor hun inspanningen. Zij betalen ook de rekening van de show: omgerekend 17 miljoen euro, het merendeel gaat op aan veiligheidskosten.