Trump en Kim schudden weer handen

De eerste indruk van de ontmoeting was minder gespannen dan vorig jaar, acht maanden geleden in Singapore. Vooral Kim Jong-un stond er nu met meer zelfvertrouwen. Sinds de vorige keer heeft de Noord-Koreaanse leider zijn internationale imago flink kunnen opschroeven, dankzij het podium dat hij kreeg van Trump. De Amerikaanse president deed de ontmoeting geroutineerd af maar zal van binnen koken. Trump is ziedend over wat later vandaag in Washington gaat gebeuren: de getuigenis van zijn voormalige advocaat Michael Cohen over zaken die hem alleen maar kunnen schaden.