Trump en May ruziën over retweets extreemrechts

Woensdag twitterde de Amerikaanse president onder meer een Nederlands filmpje rond van een mishandeling. ,,Moslimmigrant slaat Nederlandse jongen op krukken in elkaar'', luidde het bijschrift van Jayda Fransen, een leidster van het extreemrechtse Britain First. De Nederlandse ambassade in Washington wees Trump al snel op het feit dat de minderjarige verdachte uit het filmpje ‘in Nederland is geboren en getogen’ en veroordeeld. Ook Trumps andere retweets van Britain First waren anti-islam. Sommige Britse politici eisten een excuus van de Amerikaanse president. Een woordvoerder van premier May zei: ,,Het is fout dat de president dit gedaan heeft.” Volgens de woordvoerder is het doel van de extreemrechtse organisatie om leugens te verspreiden en spanningen te doen oplopen.

Bureau Halt

Het Openbaar Ministerie (OM) van Noord-Holland meldde woensdag ook al in het Nederlands en het Engels dat de minderjarige verdachte uit het filmpje ,,in Nederland is geboren en getogen''. De Noord-Hollandse jongen heeft een straf gekregen via bureau Halt, dat straffen voor jongeren afhandelt. Justitie besloot zelf enkele feiten over de zaak te twitteren, nadat uit binnen- en buitenland veel vragen van journalisten waren binnengekomen.

GeenStijl wees er eerder al op dat de lezing van Britain First niet klopte. Het filmpje verscheen eerder dit jaar op Dumpert, het videoplatform van de site. Naar aanleiding van de beelden hield de politie in mei twee zestienjarige jongeren aan in de gemeente Edam-Volendam en in Monnickendam, van wie er later dus een is bestraft voor de mishandeling. De politie meldde de arrestaties destijds in een persbericht. Daarin stond ook geen woord over afkomst of religie van de jonge verdachten.