‘Trump feliciteert Democraten met overwinning’

Voor het eerst twee moslima’s in Amerikaan­se Congres

6:56 Het ziet ernaar uit dat het Amerikaanse Congres diverser dan ooit zal zijn. Dat bewijst onder andere de verkiezing van Rashida Tlaib en Ilhan Omar. Beide vrouwen zijn moslima en hebben een zitje veroverd in het Huis van Afgevaardigden. Tlaib won in Michigan, Omar in Minnesota.