Trump feliciteert Poetin met WK: veel goede dingen te bespreken

De Amerikaanse en Russische president drukten elkaar zojuist de hand in het gele paleis van de Finse president, gelegen aan een van de drukste kades van de haven van Helsinki. Voor de gelegenheid zijn delen van de Finse hoofdstad afgezet.

Volgens Trump was het “een goede zaak, geen slechte zaak” als Amerikanen en Russen goed met elkaar overweg konden. In zijn introductie van het gesprek met Poetin zei hij dat er over van alles gesproken zou gaan worden. “Alles van defensie tot raketten tot China. We gaan een beetje over China praten, onze wederzijdse vriend president Xi”, aldus Trump tegen Poetin die wat vermoeid oogde.

Na het vertrouwelijke gesprek tussen beiden zullen hun naaste medewerkers aanschuiven bij een werklunch. Rond 15.00 Nederlandse tijd moet de gezamenlijke persconferentie beginnen die inzicht kan geven in wat er is besproken. Een gespreksagenda is niet gecommuniceerd. Na zijn ontmoeting met Trump heeft Poetin nog een gesprek met de Finse premier Niinistö.

Waar de Air Force One van de Amerikaanse president gisteravond al vanuit Schotland was aangekomen, arriveerde het regeringsvliegtuig van de Russen even voor elven op het vliegveld van Helsinki. Een half uur later dan gepland. Vladimir Poetin had gisteravond andere verplichtingen als gastheer in Moskou van een succesvol afgesloten WK voetbal. Beide leiders arriveerden met elk een imposante stoet limousines waarbij die van Trump toch langer was (29 zwarte voertuigen) dan die van Poetin (slechts 19). Imponeren met auto's hoort er kennelijk ook bij als de twee leiders van de machtigste landen ter wereld (gemeten naar het aantal kernraketten) elkaar ontmoeten. Zowel The Beast, de gepantserde staatskoets van de Amerikaanse president, als de volgens kenners gloednieuwe auto van Poetin verdwenen in een soort partytent voor de ingang van het Finse presidentiële paleis.

Volledig scherm Poseren voor het ontbijt. Van links: Jenni Haukio, de vrouw van de Finse president, First Lady Melania Trump, de Amerikaanse president Donald Trump en dienst Finse collega Sauli Niinisto . © EPA

Spraakmakend

Na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dit opnieuw een spraakmakende en riskante ontmoeting voor de Amerikaanse president. Een Russische president de hand schudden terwijl Amerikaanse justitie net twaalf van diens ondergeschikten in staat van beschuldiging heeft gesteld wegens staatsondermijnende activiteiten tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen is bepaald niet alledaags. Ook gebeurt het niet vaak dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vooraf een tweet van een Amerikaanse president retweet. Want daarin hekelt Trump ‘dwaasheid en stupiditeit van Washington’ (lees: zijn voorgangers) die zou hebben geleid tot de slechte relatie tussen beide landen. Al dan niet onbedoeld suggereert Trump daarmee dat de Russen dus niets te verwijten valt en het geruzie helemaal aan de Amerikanen ligt. Daarbij voorbijgaand aan de annexatie van de Krim, de cyberaanvallen en MH17. Verbijsterend, aldus menig commentator in Helsinki.

Voor de Russische president Vladimir Poetin is het na Clinton, Bush-junior en Obama de vierde Amerikaanse president bij wie hij een-op-een aanschuift. Trump is anders dan de anderen bevestigen Russische analisten in de aanloop naar dit gesprek. Eentje noemt de Amerikaanse president zelfs ‘een nuttige idioot’ als in iemand die het zelf niet helemaal snapt wat hij aanricht maar die je wel heel handig voor je troika kunt spannen. Wie vooraf aan een top zegt dat hij Poetin bewondert om zijn imago van sterke man en dat hij de Rusland hoger heeft zitten dan de EU die een ‘vijand’ zou zijn van de Verenigde Staten; die oogst sowieso applaus vanuit het Kremlin.

Volledig scherm Protesten tegen zowel Trump als Poetin, vanochtend in Helsinki. © EPA

Grote vraag