‘Trump gaf advocaat Cohen opdracht te liegen over bouwproject Moskou’

Om de plannen voor zijn Russische toren op de rails te krijgen, had Trump tijdens zijn presidentscampagne Moskou willen bezoeken, meldt nieuwssite Buzzfeed . ‘Zorg ervoor’, zou Trump hebben gezegd tegen Cohen, de bedenker van de trip naar het Kremlin. Terwijl hij bij hoog en bij laag beweerde geen zakendeals met de Russen te hebben, kregen de president en zijn kinderen, dochter Ivanka en zoon Donald junior, regelmatig gedetailleerde updates van Cohen over de ontwikkelingen rond de bouw. Afgelopen november bekende Cohen, in een eerdere verklaring binnen het onderzoek naar de deal, te hebben gelogen voor de onderzoekscommissies van de Amerikaanse senaat en het Huis van Afgevaardigden. Speciaal aanklager Robert Mueller merkte op dat Cohens leugens, dat het project in januari 2016 reeds was gestaakt, niets minder waren dan een poging om ‘de banden tussen het Moskou-project en Individu 1’ te verbloemen. Hopend dat daarmee het Ruslandonderzoek wordt bemoeilijkt.

‘Individu 1'

Algemeen bekend is dat met ‘Individu 1’ de president wordt bedoeld en uit gesprekken met getuigen binnen Trumps organisatie, bedrijfsmailtjes, tekstberichten en diverse andere documenten, heeft Meuller de leugens boven tafel gekregen. In reactie daarop heeft Cohen de onderzoekscommissie nu eveneens opgebiecht dat het Trump was die hem na de verkiezingen persoonlijk opdroeg te liegen over het bouwproject, zo melden de betrokken agenten. Hoewel Cohens openbaring niet het eerste bewijs is van Trumps tegenwerking van Muellers onderzoek naar de Russische inmenging kunnen zijn woorden een belangrijke wending aan de zaak geven. Het is namelijk de eerste keer dat een expliciete opdracht van de president om te liegen aan het licht komt. En die vormt mogelijk het bewijs dat de president zelf loog over zijn bemoeienis met het project in Moskou, waarmee een bedrag van zo’n 300 miljoen dollar gemoeid was. Lees verder onder de foto

Tien keer in gesprek

Trump ontkende tijdens zijn verkiezingscampagne herhaaldelijk dat hij zakelijke belangen in Rusland had. De federale agenten claimen echter dat Trump zeker tien keer in den lijve een gesprek met zijn advocaat over de vastgoeddeal had. In de rechtszaak tegen Cohen, afgelopen november, kwam al naar voren dat Cohen, samen met projectontwikkelaar Felix Sater, in juni van 2016 nog volop aan het project werkten.



Trumps reis naar Moskou kwam er nooit en ook de bouwplannen voor zijn toren kwamen nooit van de grond. De federale onderzoekers zeggen echter uit Cohens mond gedetailleerde informatie over de gesprekken met de president, Ivanka, en Donald Trump junior te hebben verkregen. Die gesprekken, afgezet tegen de ontkenning van het drietal zakenbelangen in Rusland te hebben, geven Mueller wellicht genoeg munitie om de link tussen Trump, het Kremlin en de vermeende Russische inmenging aan te tonen.



Na Cohens bekentenis tegen het Congres te hebben gelogen, diende het team van Mueller een memo in waarin ‘geloofwaardige’ en ‘bruikbare’ informatie van Cohen staat over zijn contacten met ‘aan het Witte Huis verbonden personen’. Naar aanleiding van die contacten in 2017 en 2018 zou Cohen zijn verklaring voor het congres hebben opgesteld. Het Witte Huis zwijgt in alle talen over het memo en weigert commentaar. Cohen, die werd veroordeeld tot drie jaar cel, getuigt op 7 februari publiekelijk voor overzichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden.