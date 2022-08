Trump grijpt FBI-inval aan om donaties te vragen aan supporters

Update Met video Israël klaar voor week van militaire acties tegen Gazastrook

Het Israëlische leger is klaar voor een week van militaire acties tegen Palestijnse milities in de Gazastrook. De vijandigheden laaiden vrijdag op nadat Israël er een aanval had uitgevoerd om een leider van de beweging Islamitische Jihad uit te schakelen.

6 augustus