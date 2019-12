Trump haalt fel uit naar FBI-baas om Rusland-rapport

Hij deed dit naar aanleiding van de voor hem ongunstige conclusies uit het rapport van de onafhankelijke inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie. Daaruit bleek dat er geen politieke vooringenomenheid bij de FBI was in het onderzoek naar het samenspannen van de Trump-verkiezingscampagne met Rusland.



Trump gebruikte meerdere tweets om de voor hem ongunstige conclusies uit het rapport aan te vallen. ,,Ik weet niet welk rapport Wray aan het lezen was, maar het was zeker niet het rapport dat mij werd gegeven,” schrijft president Trump.



De conclusie van het rapport was dat de FBI een legitieme reden had om te onderzoeken of toenmalig presidentskandidaat Donald Trump of zijn medewerkers hebben samengespannen met Rusland. Trump heeft veelvuldig ontkend met Moskou te hebben samengewerkt om de verkiezingen te beïnvloeden.



Trump en veel van zijn aanhangers stellen dat er voor de verkiezingen onwettige pogingen zijn gedaan, met name door de FBI, om het met verhalen ‘over Russische contacten’ Trump politiek uit te schakelen. Volgens Trump is toen een heksenjacht begonnen die nog steeds voortduurt, zoals nu in het Huis van Afgevaardigden.



De president kreeg vandaag twee aanklachten van het Huis van Afgevaardigden in het impeachment-onderzoek, de zogenoemde afzettingsprocedure tegen hem. Trump wordt machtsmisbruik en belemmering van het Congres ten laste gelegd.