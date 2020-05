Trump haalt wéér vernietigend uit naar China: 'Verantwoordelijk voor massadoding’

In een ochtendtweet heeft Trump het over een ‘mafkees in China’ die een verklaring zou hebben uitgegeven waarin volgens hem staat dat ‘iedereen behalve China’ schuldig is voor het virus. Wie Trump precies bedoelt met mafkees is onduidelijk.

Vermoedelijk doelt hij op de Chinese president Xi Jinping, met wie hij niet langer wenst te praten. Volgens de Amerikaanse president is het ‘incompetente China’ verantwoordelijk voor alle doden die het coronavirus heeft veroorzaakt.

Zwaar onder druk

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president de Chinese regering met dergelijke krachttermen aanpakt. De relatie tussen de twee landen is sinds de coronacrisis zwaar onder druk komen te staan.

Trump dreigde onlangs al om de diplomatieke betrekkingen met het land te beëindigen en kondigde bovendien aan dat hij niet klaar was voor een eventueel verzoeningsgesprek met Xi Jinping. Dat is opvallend, want in januari loofde hij de Chinese president nog voor zijn snelle handelen, blijkt uit onderstaande tweet.

Gebagatelliseerd

In het begin van de corona-uitbraak maakte Trump zich weinig zorgen over de verspreiding van het virus, hij gaf juist aan dat China de uitbraak aan het indammen was. Later veranderde hij van standpunt en legde hij de verantwoordelijkheid voor de pandemie bij China. Volgens het Witte Huis is het virus mogelijk ontstaan in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, maar daar is tot nog toe geen bewijs voor.

De Amerikaanse president beschuldigt Peking er onder meer van de ware omvang van de epidemie in het begin te hebben verdoezeld, waardoor de wereldwijde verspreiding van de ziekte, die tot nu toe meer dan 320.000 mensen heeft gedood, ‘mogelijk is geworden’. Hij denkt ook dat China en de Wereldgezondheidsorganisatie onder een hoedje spelen. ,,De WHO is een marionet van China. Alles draait daar om China. De WHO heeft slecht werk geleverd”, zei hij eerder deze week.

Schuld afschuiven

Gisteren stelde China dat de Verenigde Staten ‘de schuld proberen af te schuiven voor hun eigen falende aanpak van de coronacrisis’. Het is ‘een misrekening om China te gebruiken om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen’, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. In het land raakten bijna 1,5 miljoen mensen besmet en daarnaast stierven ruim 86.000 mensen aan de gevolgen van het virus.