Trump heeft problemen met trap en glaasje water, speculeren over zijn gezondheid begint weer

De toespraak van Donald Trump op de militaire academie van West Point zorgt veel veel reacties in de sociale media. Niet zozeer over wat de Amerikaanse president daar zei, maar vanwege twijfels over zijn fysieke optreden.

Vooral de manier waarop Trump - die vandaag 74 is geworden - na zijn toespraak over een trap naast het podium naar beneden kwam, levert veel commentaren op. Waar andere gezagsdragers de op het oog bepaald niet steile treden gemakkelijk namen, leek de Amerikaanse president daar toch de nodige moeite te hebben. Alsof hij de treden niet goed zag en bang was te vallen. Even daarvoor had hij al met zichtbare moeite een glaasje water tot zich genomen. Het uitspreken van de naam van de beroemde generaal MacArthur leek hem ook moeite te kosten.

Symptomen

‘Samen met andere symptomen zou dit genoeg reden moeten zijn voor een hersenscan’, reageert Brandy Lee, een psychiater van de Yale Universiteit. Een aanhanger van Trumps grote rivaal bij de presidentsverkiezingen in november, Joe Biden, sprong er uiteraard bovenop. ‘Recente video’s maken duidelijk dat er medisch iets niet goed is met Trump. De manier waarop hij loopt, hoe hij een glas vasthoudt, zijn soms onverstaanbare praat en de gaten in zijn geheugen. Wat wil Het Witte Huis voor ons verbergen?’

Onder de hashtag #TrumpIsNotWell wordt inmiddels flink gespeculeerd over wat er aan de hand kan zijn met de president die op zijn minst geen fitte indruk maakte. De twitterdiagnoses lopen uiteen van signalen van dementie en de ziekte van Parkinson tot de slopende gevolgen van soa’s. Tal van artsen geven hun mening. Trump zelf voelde zich genoodzaakt te reageren met een tweet. Hij zei daarin dat de trap ‘erg lang en steil’ was, dat er geen trapleuning was en dat het er bovendien erg glad was. ‘Het laatste wat ik wilde was ‘vallen’, zodat de fake news media daar lol over zouden hebben’. Tenslotte rende ik omlaag naar de begane grond’.

Twijfels

Terwijl aanhangers van de president hem prijzen en schrijven dat hij weer eens ten onrechte op de korrel wordt genomen door politieke tegenstanders overheerst in de sociale media toch weer twijfel over Trumps optreden en ook over zijn uitleg. De veel besproken trap lijkt bepaald niet steil en als die echt glad en gevaarlijk zou zijn geweest hadden de veiligheidsmannen van de president zeker wel ingegrepen. In de stijl van Trump schrijft iemand. ‘Dit was een van de steilste trappen in de geschiedenis van ons land. Veel mensen zullen zeggen dat zelfs Evel Knievel (de beroemde stuntman, red.) zich hieraan niet zou hebben gewaagd.’

In zijn toespraak riep de president de 1100 kadetten op hun voorgangers die eerder waren afgezwaaid ‘nooit te vergeten’ omdat ze een bloedige oorlog hadden gevochten om ‘het kwaad van de slavernij uit te wissen'. De speech van de president kwam er verder overigens slecht af in de fact check van de New York Times. De kritische krant constateerde vele overdrijvingen onder meer dat het kalifaat Islamitische Staat onder Trump voor ‘honderd procent’ procent zou zijn vernietigd. Dat is spelen met woorden want Islamitische Staat is zijn kalifaat dan wel kwijt maar de laatste maanden juist weer actief met aanslagen en moordpartijen in Irak en Syrië.



Trumps toespraak was vooraf al omstreden omdat de kadetten van de WestPoint moesten samenkomen in een riskante omgeving vanwege coronabesmetting. Ze moesten daarvoor speciaal in quarantaine.