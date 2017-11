Trump heroverweegt plan voor import jachttrofeeën

Hiermee zet Trump de deur op een kier om het plan van zijn eigen regering alsnog onderuit te halen. Amerikaanse media meldden eerder dat de regering Trump onlangs vergunningen begon uit te delen voor het importeren van gedode leeuwen en olifanten uit Zimbabwe en Zambia. Of de heroverweging van Trump alleen gaat over deze twee diersoorten, is niet bekend.



,,Het is goed dat de publieke verontwaardiging Trump ertoe heeft bewogen om het besluit te heroverwegen'', zegt een raadsman van het Amerikaanse Centrum voor Biodiversiteit. ,,Maar er is meer nodig dan een bericht op Twitter om plezierjagers ervan te weerhouden olifanten en leeuwen af te slachten.''



De Amerikaanse overheidsdienst Fish and Wildlife Service (FWS) is volgens Amerikaanse media vorige maand al begonnen met het goedkeuren van aanvragen om Afrikaanse leeuwentrofeeën in te voeren.