Trump: ‘Het kwaad is de reden om burgers te bewapenen’

Lange, welgemeende steunbetuigingen aan het adres van de nabestaanden na de schietpartij in Uvalde (Texas) enkele dagen geleden. Om daarna nog vuriger het Amerikaanse recht op wapenbezit te verdedigen. In Texas ging vrijdag het jaarlijkse wapenlobbycongres van de Amerikaanse National Rifle Association (NRA) van start, onder andere met een toespraak van oud-president Donald Trump en de Republikeinse senator Ted Cruz. Beiden zijn fervente voorstanders van wapenbezit, óók na het drama in Texas.

Ondanks het bloedbad op de basisschool in Uvalde blijft de Amerikaanse oud-president Trump erbij dat burgers wapens moeten kunnen dragen om zichzelf te verdedigen. ,,Het bestaan van het kwaad in onze wereld is geen reden om gezagsgetrouwe burgers hun wapens te ontnemen, het bestaan van het kwaad is een van de allerbeste redenen om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen”, zei Trump tegen zijn toehoorders op het drie dagen durende wapenlobbycongres in Houston.

Volgens het voormalige staatshoofd zouden strengere wapenwetten, waarop wordt aangedrongen, het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. ,,De verschillende regels die door links worden gepusht om wapenbezit te beperken, zouden niets hebben gedaan om de gruwel die plaatsvond te voorkomen. Absoluut niets.”

Trump vindt dat er na de schietpartij in Texas onder andere striktere veiligheidsmaatregelen nodig zijn op scholen. Ook pleit hij ervoor om de ,,benadering van de geestelijke gezondheid drastisch te veranderen”. ,,Al deze zieke geesten hebben hetzelfde profiel”, meent hij. Hij las de namen voor van alle negentien kinderen die hij beschreef als slachtoffers van een losgeslagen ,,gek”.

‘Meer nodig dan ooit’

,,Op dinsdag vermoordde een verschrikkelijke man negentien kinderen en twee leraressen. Een ongelooflijk verlies, met geen woorden te beschrijven. We zullen dat kwaad nooit begrijpen. De hele staat, het hele land, is in rouw. Het is de ultieme nachtmerrie van elke ouder’’, begon de Republikeinse senator Ted Cruz zijn toespraak.

Daarna betoogde hij dat het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, het recht op wapenbezit, meer nodig is dan ooit. ,,Het wegnemen van wapens maakt het land niet veiliger. Mensen met een wapen beëindigen criminele daden. Er worden minder vrouwen verkracht omdat ze een wapen hebben. Het gaat niet om de wapens, maar om de zieke en slechte geesten. Ze komen uit gebroken gezinnen, worden gepest, hadden een afwezige vader, zijn geïsoleerd. Dat zijn de zaken die we moeten aanpakken.’’

Volledig scherm De Republikeinse senator Ted Cruz sprak op het congres van de NRA. © REUTERS

Tweede amendement

Wapenwetgeving ligt gevoelig in de Verenigde Staten. De NRA komt op voor het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, dat burgers het recht zou geven om wapens te bezitten. De wetstekst uit 1791 wordt al sinds tijden verschillend uitgelegd in de slepende Amerikaanse discussie over het recht op wapenbezit.

De schietpartij op de basisschool in Texas heeft de discussie in de VS over wapenbezit en de voorwaarden daarvoor - opnieuw - aangewakkerd. President Joe Biden heeft opgeroepen tot verzet tegen de wapenlobby. Hij pleit voor ‘verstandige’ wapenwetten. Maar de Republikeinen die veranderingen kunnen blokkeren in het parlement maken geen aanstalten te tornen aan het zeker in Texas als heilig beschouwde recht op het bezit van wapens.

Volledig scherm Bezoekers van het wapencongres in Houston. © REUTERS