Trump-hotels gebombardeerd met slechte 'shithole'-recensies

Zo wordt onder meer het Trump International Hotel in Washington DC overspoeld met slechte recensies. 'Bezoekers' noemen het luxehotel met 263 kamers een 'shithole' en geven het slechts één ster. ,,Het is een shithole. De eigenaar is een racistische, seniele, oude man. Geef hier je geld niet aan uit'', zo luidt een commentaar.



Op de buitenkant van het 5-sterren hotel heeft een slimme grapjas zelfs het woord shithole geprojecteerd, vergezeld gaand van poepende emoji's. Ook het Trump-hotel in New York krijgt er genadeloos van langs op Yelp. ,,Shithole, de ergste die ik ooit heb gezien. Service is shit, restaurant is shit.'' En een ander schrijft: ,,Alleen de service was goed. Ik had een geweldig gesprek met een liftjongen uit Haïti.''