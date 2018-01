Trump is van plan om oliewinning uit te breiden naar vrijwel alle wateren

Venezolaanse bendeleider opgepakt voor 'kuilmoord' Nederlanders

4 januari Een Venezolaanse bendeleider is in de Dominicaanse Republiek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op twee Nederlanders, vorig jaar op het Caribische eiland. De verdachte is volgens de politie Carlos José Gascon González alias El Gocho (Het Varken).