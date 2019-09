Trump laakt Democratische ‘hetze’ bij VN

Nederland­se toerist Yorian (30) al weken spoorloos verdwenen in Zwitser­land

12:48 Er zijn grote zorgen over het lot van een Nederlandse toerist die al een paar weken vermist wordt in Zwitserland. De 30-jarige Yorian Kooiman uit Rotterdam was op wandelvakantie in de omgeving van bergpas Rigi Scheidegg, maar laat sinds vrijdag 6 september helemaal niets meer van zich horen. Familie en vrienden maken zich ernstig zorgen en vrezen dat hem iets ernstigs is overkomen. ,,Zijn leven is mogelijk in gevaar.’’