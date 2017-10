'Trump laat nucleair akkoord met Iran vooralsnog intact'

Trump zal later vandaag in een speech verklaren dat hij het akkoord niet opnieuw zal erkennen, zoals hij formeel elke drie maanden moet doen. Dit betekent dat het Congres zal moeten beslissen of ze nieuwe sancties aan Iran opleggen. Deze zouden het akkoord alsnog kunnen ondermijnen.

Trump heeft aan het Congres gevraagd om een aantal 'interventiepunten' vast te stellen, waar de Verenigde Staten zich op kunnen baseren, mocht Iran bepaalde grenzen overschrijden. Iran zou bijvoorbeeld te ver gaan als het land ballistische raketten blijft lanceren, weigert om de beperkingen op de productie van kernbrandstof te aanvaarden of als Amerikaanse inlichtingendiensten constateren dat Teheran binnen een jaar een kernwapen kan maken.

President Trump kondigde eerder aan uit de deal te willen stappen omdat het 'niet in het nationale belang' van de VS zou zijn. Het akkoord, in 2015 gesloten door toenmalig president Obama, werd als baanbrekend gezien. Vijf vetomachten van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland, de zogenoemde P5+1, en Iran ondertekenden de deal. Tijdens de besprekingen kwamen de landen overeen dat Iran zijn nucleaire activiteiten zou ombouwen en terugdringen. In ruil daarvoor zouden de economische sancties die aan het land waren opgelegd, opgeheven worden.

Eerder stapte Trump al uit het klimaatakkoord van Parijs en het handelsverdrag TPP.

Verdeeldheid

De regering van Iran heeft al aangegeven dat het niet van plan is om opnieuw te onderhandelen over de deal. Daarnaast zullen de Europese deelnemers aan het akkoord, Groot-Brittanië, Frankrijk en Duitsland, ook moeilijk te overtuigen zijn om de onderhandelingen te heropenen.