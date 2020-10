Trump maakt ererondje langs fans voor ziekenhuis, arts Walter Reed spreekt van ‘waanzin’

De Amerikaanse president Donald Trump is voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname weer in het openbaar verschenen. Hij stapte zondag rond 17.30 uur (lokale tijd) in een auto bij het Walter Reed-ziekenhuis en reed een rondje langs zijn aanhangers. Op beelden is te zien dat hij met een mondkapje op vanachter het raam naar buiten zwaait.

Het uitstapje kwam de president op de nodige kritiek te staan. Critici noemden de actie ‘onverantwoord’, omdat de president nog altijd besmettelijk is. Hij zou zijn medewerkers daarmee in gevaar hebben gebracht. Bovendien gelden in de VS strikte quarantaineregels in geval van een besmetting.

,,Dit is waanzin”, zei dokter James P. Phillips, een behandelend arts bij Walter Reed, achteraf. ,,Elke persoon in de auto tijdens die volstrekt onnodige presidentiële ‘drive-by’ moet nu 14 dagen in quarantaine worden geplaatst. Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen doodgaan. En dat allemaal voor politiek theater”, voegde de arts eraan toe.

Een woordvoerder van het Witte Huis, Judd Deere, zei dat Trumps tripje buiten het ziekenhuis ‘door het medische team als veilig is bestempeld’. Hij voegde eraan toe dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, om zowel Trump als medewerkers van het Witte Huis en agenten van de geheime dienst te beschermen.

Videoboodschap

Vlak voordat de Amerikaanse president in de auto stapte, deelde hij in een videoboodschap op Twitter mee dat hij een ‘verrassingsbezoek’ zou brengen aan ‘de patriotten op straat’. Trump zei in de video veel geleerd te hebben over Covid-19. Niet door erover te lezen maar door het aan den lijve te ondervinden. ‘Dit is de échte school en ik begrijp het. Het is een bijzonder interessant iets waarover ik u nog meer zal laten weten.’



Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij positief testte op het coronavirus en zijn gezondheid verslechterde. Zijn artsen deelden zondag mee dat als zijn toestand blijft verbeteren hij mogelijk maandag wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Trump heeft geen koorts en ademhalingsklachten meer, en zijn vitale functies zijn stabiel.

