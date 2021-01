Trump niet welkom in Schotland als hij Witte Huis verlaat

Republi­kein­se senatoren en oud-defensiemi­nis­ters kraken Trump: accepteer verkie­zings­uit­slag

4 januari De verwoede pogingen van president Donald Trump om de verkiezingswinst van zijn opvolger Joe Biden in diskrediet te brengen, wekt steeds meer irritatie in zijn eigen kamp. Prominente Republikeinse senatoren roepen hem op zijn nederlaag te accepteren. Ook tien voormalig Amerikaanse ministers van Defensie uiten hun zorgen over het betwisten van de uitslag van de presidentsverkiezingen, door Trump.