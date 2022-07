Trump noemt Nederlandse boeren dapper en moedig: ‘Verschrikkelijk wat daar gebeurt’

Gisteren toonden actievoerders tijdens een protest in Amsterdam nog een video van de Amerikaanse oud-generaal Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van oud-president Donald Trump, die ook zijn steun uitsprak aan Nederlandse boeren. ,,Nederlandse boeren, we staan achter jullie. Jullie problemen zijn onze problemen”, zei Flynn onder andere. Hij riep Amerikanen op om op sociale media Nederlandse vlaggen te plaatsen om zo hun steun te tonen.



De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waarvan zij vrezen dat het hun bedrijven hard zal raken. Het kabinet wil de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die in de natuur terechtkomen de komende jaren sterk verminderen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakte de doelen voor het platteland, die waarschijnlijk vooral grote gevolgen hebben voor de veehouderij, onlangs bekend. Maatregelen voor andere sectoren, zoals verkeer en industrie, zijn nog niet opgesteld. Daar zegt het kabinet begin volgend jaar mee te komen.



De boerenprotesten zijn inmiddels in veel meer landen opgepikt. ,,Ik had van de week de Spaanse televisie aan de lijn, maar ook in Japan en Tsjechië wordt er aandacht aan besteed”, stelt boerenvoorman Van den Oever, die hoopt dat de steun helpt om de overheid te overtuigen. ,,In Canada vond ook een demonstratie plaats, met Nederlandse vlaggen. Daar zit ook heel veel Nederlands bloed.”