Trump ontmoet May volgende week in Davos

Ouders die zoontje (6) vijftien uur in de kou lieten staan krijgen tien jaar cel

19 januari De ouders van een 6-jarig jongetje, dat door hen in 2016 op tweede kerstdag vijftien uur lang in de kou op balkon is gezet, hebben in hoger beroep ieder tien jaar cel gekregen. Bij de eerdere veroordeling kreeg de moeder zes jaar. De stiefvader van het ventje kreeg vijf jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.