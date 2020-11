Trump oogst wat andere leiders decennialang hebben gezaaid

Duitse ‘hoofdpijn­lucht­ha­ven’ eindelijk open maar zit al meteen in zwaar weer

31 oktober Veel Duitsers geloofden er al lang niet meer in en maakten er uit frustratie dan maar grappen over maar vanmiddag was het dan toch echt zover: de nieuwe luchthaven van Berlijn opende haar deuren. Met een vertraging van maar liefst negen jaar en een budgetoverschrijding van zo'n zes miljard euro niet iets om trots op te zijn. Een feestelijke opening bleef dan ook achterwege.