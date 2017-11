Trump prijst eerste arrestatiegolf Saoedi-Arabië

Nederlandse expat sterft gruwelijke dood in Indonesië

6 november In een woning op Bali is het lichaam van een bejaarde Nederlander gevonden. Het verkeerde in staat van ontbinding en lag in een grote plas bloed. Een bebloed kapmes en hoofdkussen suggereren dat de man is vermoord. Het is de derde expat in twee maanden tijd die in het vissersplaatsje Jimbaran een horrordood sterft, zo melden Indonesische media.