‘Trump probeerde in 2016 zwarte kiezers bij stembus weg te houden’

Het campagneteam van de toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump probeerde in de aanloop naar de verkiezingen in 2016 zwarte Amerikanen te ontmoedigen om te gaan stemmen. Dat stelt de Britse publieke omroep Channel 4 op basis van een database van kiezers van het digitale campagneteam van Trump. In die database staat van 3,5 miljoen zwarte kiezers aangegeven dat zij ontmoedigd moesten worden.

Channel 4 kreeg de kiezersdatabase met gegevens van bijna 200 miljoen Amerikaanse kiezers, bestaande uit meer dan 5000 bestanden met een totale grootte van 5 terabyte in handen. De kiezers uit 16 doorslaggevende staten waren via een algoritme in acht categorieën verdeeld, die op verschillende manieren benaderd konden worden met advertenties op Facebook. Een van die categorieën was ‘deterrence’ (ontmoediging) getiteld. Zwarte kiezers maakten een onevenredig groot deel uit van die categorie.

Hoewel Trumps campagneteam voor de verkiezingen in 2016 aangaf dat het zich niet op zwarte kiezers richtte, lijkt dat wel het geval te zijn geweest. Uit vertrouwelijke documenten van Cambridge Analytica, het omstreden Britse bedrijf dat de Trump-campagne hielp om kiezers te beïnvloeden via Facebook, blijkt dat de Trump-campagne alleen al in de staat Georgia 55.000 dollar uitgaf om zwarte kiezers te bestoken met advertenties met daarin de ‘roofdierenvideo’. Die video, waarin Trumps Democratische tegenstander Hillary Clinton naar zwarte jongeren verwijst als ‘superroofdieren’, werd op Facebook miljoenen keren bekeken.

Minder zwarte kiezers naar de stembus

Bij de presidentsverkiezingen in 2016 gingen uiteindelijk voor het eerst in 20 jaar minder zwarte kiezers naar de stembus dan bij de voorgaande verkiezingen. ‘Swing states’ als Wisconsin en Michigan gingen met een zeer klein verschil naar Trump, die daardoor door de kiesmannen als president werd gekozen, ondanks dat Hillary Clinton in totaal meer stemmen kreeg.

De Verenigde Staten kennen een lange geschiedenis van het ontmoedigen of verhinderen van de stembusgang van onder meer zwarte kiezers, ‘voter suppression’ (kiezeronderdrukking), genaamd. Volgens Jamal Watkins, vicepresident van de zwarte burgerrechtenbeweging NAACP, gaat het in dit geval om een moderne variant van dat fenomeen. Volgens hem is het gebruik van data om kiezers te ontmoedigen in plaats van aan te moedigen of te overtuigen, strijdig met ‘de notie van een democratie’.

Een woordvoerder van Facebook stelt dat er veel is veranderd sinds 2016 en dat het Cambridge Analytica-schandaal vandaag de dag niet meer zou kunnen plaatsvinden. De woordvoerder wijst erop dat ‘voter suprpession’ volgens de regels van facebook verboden is en dat het platform een campagne heeft om kiezers te informeren.

Het campagneteam van president Trump, de Republikeinse partij en het Witte Huis hadden geen commentaar.