Trump roept noodtoestand uit in Louisiana wegens orkaan Sally

De tot orkaan uitgegroeide storm komt naar verwachting dinsdag aan land in de buurt van New Orleans, de stad die in 2005 zwaar werd getroffen door orkaan Katrina. De gouverneur van Louisiana had gevraagd om de federale 'rampverklaring'. John Bel Edwards adviseerde inwoners die wonen op het vermoedelijke pad van de orkaan te vluchten. Ook in buurstaat Mississippi werden inwoners in laaggelegen gebieden al verplicht tot evacuatie. De casino's aan de kust moesten sluiten.