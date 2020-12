Trump slaat vroege inenting van zichzelf en Witte Huis-staf af, maar ‘kijkt ernaar uit’

,,Mensen die in het Witte Huis werken moeten het vaccin ergens later in het programma krijgen, tenzij er een specifieke noodzaak is. Op mijn verzoek is deze aanpassing gedaan”, reageerde Trump via Twitter op het nieuws in Amerikaanse media dat personeel in het Witte Huis in de komende tien dagen gevaccineerd zou gaan worden.



,,Het staat niet gepland dat ik word gevaccineerd, maar ik kijk ernaar uit om dat op een geschikt moment te doen”, voegde Trump eraan toe. Grote hoeveelheden van het vaccin arriveren maandag op 145 locaties door het land. De eerste doses zijn bestemd voor mensen die werken in de gezondheidszorg en oudere mensen in verpleeghuizen.