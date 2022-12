Trump steeds radicaler: ‘Schaf de grondwet af’

Trump herhaalde daar zaterdag zijn ongefundeerde beschuldigingen dat de verkiezingsuitslag vervalst is en schreef hij dat ‘een massale fraude van dit type en deze omvang afschaffing van alle regels rechtvaardigt, van alle regelingen en artikelen, zelfs die in de grondwet.’

Het Witte Huis veroordeelde direct de uitlatingen van Trump. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat een aanval op de grondwet ‘onacceptabel’ is en gezien moet worden als ‘een aanval op de ziel van ons land’. Hij liet erop volgen dat ‘je niet alleen van Amerika kunt houden als je wint.’

Nadat Trump in 2020 de verkiezingen verloor van zijn Democratische uitdager Joe Biden, probeerde hij middels rechtszaken in meerdere staten de resultaten in zijn voordeel om te buigen. Zijn grootste argument is altijd fraude geweest, maar in staten zoals Georgia waar die volgens Trump werd gepleegd en drie hertellingen plaatsvonden, is nooit bewijs van verkiezingsfraude gevonden.

Trump's fraudeclaims waren de aanleiding tot de bestorming van het Amerikaanse Capitool in Washington D.C. in januari vorig jaar. Zijn aanhangers probeerden toen de bekrachtiging van de winst van Joe Biden tegen te houden. Bij de inbraak in het parlementsgebouw kwamen meerdere mensen om het leven.

Trump kondigde onlangs aan dat hij in 2024 weer een gooi wil doen naar het presidentschap. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag; hij moet eerst worden gekozen als de officiële kandidaat van de Republikeinen. Hij kwam afgelopen week binnen zijn eigen partij onder vuur te liggen, nadat hij in Florida had gedineerd met neo-Nazi Nick Fuentes. Die was door rapper Kanye West, die al langer fan is van Trump en over twee jaar ook gaat proberen om president te worden, meegenomen als gast.