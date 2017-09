Trump toont bommenwerpers, Noord-Korea dreigt met raketten

De Amerikaanse president Donald Trump laat Noord-Korea geen andere keus dan raketten te ontwikkelen waarmee het doelen op het Amerikaanse vasteland kan raken. Dat zei de Noord-Koreaanse minister Ri Yong-ho voor de Verenigde Naties in New York.



,,Na een lange en moeizame strijd, staan wij eindelijk nog maar een paar stappen verwijderd van de poort naar voltooiing van de nucleaire staatsmacht'', zei Ri. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een machtsevenwicht met de Verenigde Staten. ,,Het is een ijdele hoop te denken dat de DPRK (Noord-Korea) door strengere sancties van vijandige krachten daar ook maar één centimeter van af zal wijken.''



De Noord-Koreaanse minister verklaarde dat zijn land niet van plan is kernwapens in te zetten tegen landen die niet meedoen aan Amerikaanse militaire acties tegen Noord-Korea. Maar Pyongyang zal niet schromen 'preventieve actie zonder genade' te ondernemen wanneer de VS 'en hun vazallen' een aanval inzetten om het regime te 'onthoofden'.