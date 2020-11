Trump trekt rechtszaak Michigan over verkiezingen in

Giuliani zegt dat het resultaat al is bereikt: het stoppen van de vroegtijdige officiële vaststelling van de uitslag in het district Wayne voordat zeker is dat ‘alle legale stemmen zijn geteld en illegale stemmen niet’.

Team Trump verloor vorige week een rechtszaak in Michigan die had moeten voorkomen dat Joe Biden tot winnaar in die staat werd uitgeroepen. De eis om het tellen van de stemmen in Michigan stop te zetten werd ook verworpen door de rechter. Rechtbanken in Michigan en ook andere staten hebben ook een aantal rechtszaken niet-ontvankelijk verklaard die de Trump-campagne had aangespannen.