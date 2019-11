Trump valt oud-ambassadeur aan tijdens haar verhoor

,,Overal waar Marie Yovanovitsj ging, werd het slecht,” schreef Trump. ,,Ze begon in Somalië, hoe is dat gegaan? Dan fast forward naar Oekraïne, waar de nieuwe Oekraïense president in mijn tweede telefoontje met hem ongunstig over haar sprak. Het is het absolute recht van een Amerikaanse president om ambassadeurs te benoemen.”

Het wordt door velen opgevat als intimidatie van een getuige in het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik in Trumps omgang met Oekraïne. De voorzitter van de onderzoekscommissie, Democraat Adam Schiff, greep zijn kans om de tweet direct voor te lezen aan Yovanovitsj en vroeg haar wat het zou betekenen voor andere getuigen die hun verhaal doen in het onderzoek.

,,Nou, het is heel intimiderend,” zei ze. Ze heeft ‘zulke macht’ niet, om het lot te bepalen van landen waar ze werkt, en heeft er juist een verschil gemaakt voor de VS, zo verdedigde ze haar werk.

Valse aantijgingen

Yovanovitsj had net verklaard over pogingen van Trumps vertegenwoordiger Rudy Giuliani om haar als ambassadeur in Kiev te ondermijnen, met valse aantijgingen opgesteld met hulp van de van corruptie verdachte aanklager Joeri Loetsenko. Yovanovitsj staat bekend als corruptiebestrijder, en had het met Loetsenko aan de stok. Op basis van de ‘lastercampagne’ werd Yovanovitsj na 33 jaar diplomatieke dienst ontslagen door Trump en moest ze met spoed uit Kiev vertrekken.

De tweet kwam bovenop een vermelding van Yovanovitsj in zijn omstreden telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski. Ze zou ‘met wat dingen te maken krijgen’, zei de president volgens het gespreksverslag. Yovanovitsj verklaarde in de hoorzitting dat het klonk als ‘een bedreiging’.

,,Sommigen van ons hier nemen het intimideren van getuigen heel, heel serieus,” sprak voorzitter Adam Schiff over de tweet. Sommige Republikeinen wezen erop dat Yovanovitsj niet van de tweet had geweten als Schiff hem niet voorgelezen had, en dat het dus geen intimidatie kon zijn. In ieder geval één partijgenoot in de zaal vond het ongepast. Elise Stefanik, Congreslid dat in de hoorzitting van eerder deze week nog argumenten aandroeg om Trump vrij te pleiten, zei: ,,Ik ben het niet eens met de tweet.”

Trump heeft zijn eigen glazen ingegooid, is de teneur onder sommige bondgenoten. Op Fox News, de huiszender van de president, werd Yovanovitsj na de eerste uren gezien als sympathieke, geloofwaardige getuige. Anchor Brett Baier: ,,De tweet van de president stond Schiff toe om er live op te wijzen, en het te karakteriseren als sabotage of intimidatie van getuige, wat een misdrijf is.” Zo konden de Democraten live een punt van beschuldiging toevoegen, observeerde hij.