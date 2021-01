Trump verlaat voor de laatste keer het Witte Huis: ‘Hopelijk is dit afscheid tijdelijk’

VideoDe Amerikaanse president Donald Trump heeft het Witte Huis verlaten en is op weg naar Florida. Later op de dag wordt de Democraat Joe Biden beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten.

Trump en zijn vrouw Melania stapten eerder aan boord van helikopter Marine One, die het koppel naar een vliegbasis in de nabijgelegen staat Maryland vloog. Vanaf Joint Base Andrews vlogen ze met Air Force One naar Palm Beach in Florida, waar Trump naar zijn resort Mar-a-Lago zal gaan. Terwijl het vliegtuig opsteeg, klonk het nummer My Way van Frank Sinatra uit de luidsprekers.

Vicepresident Mike Pence was er niet om zijn baas uit te zwaaien. De vertrekkend president gaat in strijd met de traditie niet naar de inauguratie van zijn opvolger. Dat gebeurde ruim een eeuw geleden voor het laatst. Pence gaat wel naar de inauguratie van Biden. Volgens nieuwszender CNN heeft Trump zich aan één traditie wel gehouden: hij heeft een brief achtergelaten voor zijn opvolger.

Toespraak

Bij het Witte Huis hadden zich buiten bij de grasmat, waar de helikopter stond, enkele tientallen mensen verzameld. Het ging vooral om journalisten, fotografen, huishoudelijk personeel en beveiligers. Marine One vloog vervolgens nog een rondje over de hoofdstad alvorens te landen op Andrews. Daar wachtte een groep personeelsleden een ook fervente aanhangers president Trump op.

Quote Ik neem afscheid, maar hopelijk is dit afscheid tijdelijk. We zien elkaar weer Donald Trump

In een korte toespraak tot de aanwezigen prees hij zijn eigen beleid van de afgelopen vier jaar en eiste daarbij ook de credits op voor de snelle ontwikkeling van een vaccin voor het coronavirus, dat zich volgens hem door toedoen van China over de wereld heeft verspreid.

,,Het is een grote eer geweest, de eer van mijn leven. Met de beste mensen ter wereld en het grootste huis ter wereld,” zei Trump tegen verslaggevers voordat hij vertrok. ,,We houden van het Amerikaanse volk, en nogmaals: het is heel speciaal geweest. Ik neem afscheid, maar hopelijk is dit afscheid tijdelijk. We zien elkaar weer.”

Hoewel Trump de volgende regering ‘veel succes’ wenste, noemde hij de verkozen president Joe Biden in zijn toespraak niet bij naam. Zijn laatste woorden voordat Trump het vliegtuig in stapte waren: ,,Heb een goed leven, tot snel.”

Briefje

Ook Melania Trump, echtgenote van de vertrekkend president, hield een toespraak tijdens de afscheidsceremonie. ,,Het was een grote eer jullie presidentsvrouw te zijn. Dank voor jullie liefde en steun. Jullie zullen in mijn gedachten en gebeden zijn. God zegene jullie allen. Bedankt”, sprak ze het Amerikaanse volk toe.

Melania zou geen eigen bedankbriefjes hebben geschreven aan de medewerkers van het Witte Huis, meldden bronnen aan CNN. Volgens de bronnen is het gebruikelijk voor de Amerikaanse First Lady om bij haar afscheid zelf een korte bedankbrief te schrijven aan werknemers van het Witte Huis. Deze keer ontvingen de personeelsleden een getikt bericht, opgesteld door een medewerker en enkel ondertekend door Trump.

Kerkdienst

Aankomend president Joe Biden heeft zijn eerste tweet van vandaag geplaatst. Dat deed hij kort nadat Trump voor de laatste keer als president het Witte Huis had verlaten.

Biden en vicepresident Kamala Harris zijn enkele uren voor zijn inauguratie met enkele toppolitici naar een kerkdienst in Washington gegaan.

Biden ging samen met zijn vrouw Jill Biden en andere familieleden. Harris werd vergezeld door haar echtgenoot Doug Emhoff. De senatoren Mitch McConnell en Chuck Schumer gingen eveneens naar de St. Matthew de Apostel kathedraal. McConnell is met ingang van deze woensdag de Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, Schumer is de Democratische meerderheidsleider.

Ook voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi kreeg een uitnodiging en is aanwezig. Haar Republikeinse tegenstrever in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, was er ook bij. Het bezoek moet vooral een signaal van politieke verzoening en normaliteit zijn.

