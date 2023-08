Trump voor rechter om pogingen verkiezingsuitslag ongedaan te maken, zegt onschuldig te zijn

UpdateDe Amerikaanse oud-president Donald Trump is vanavond Nederlandse tijd (donderdagmiddag lokale tijd) voorgeleid in het E. Barrett Prettyman gerechtsgebouw in Washington D.C. Hij was er om de aanklachten tegen hem te horen die gaan over zijn pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 teruggedraaid te krijgen én, daarmee samenhangend, de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump pleitte tegenover de rechter onschuldig te zijn.

De verdachte ex-president (77) meldde zich bij het federale gerechtsgebouw aan de voet van Capitol Hill, dezelfde locatie waar al tientallen processen zijn gehouden tegen zijn trouwe aanhangers vanwege de aanval op het Capitool. Hij werd er bij aankomst aangehouden. Het is al de derde keer in vier maanden tijd dat hem dat overkomt in een rechtbank.

Trump maakt zich volgens de autoriteiten schuldig aan strafbare feiten bij zijn pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te veranderen. Trump weigerde te accepteren dat Democraat Joe Biden hem had verslagen en bleef volhouden dat sprake was van fraude. Zijn aanhangers bestormden het Capitool toen daar de uitslag werd bekrachtigd. Justitie vindt dat Trump het democratische proces ondermijnde.

De oud-president denkt daar zelf heel anders over. Hij stelt dat het rechtssysteem als een soort politiek wapen tegen hem wordt ingezet om zijn verkiezingscampagne te saboteren. Trump wil in 2024 weer meedoen aan de presidentsverkiezingen en ging in een recente peiling gelijk op met zijn aartsrivaal Biden, die zich herkiesbaar heeft gesteld. Hij pleitte tegenover de rechter dan ook onschuldig te zijn voor alle vier de aanklachten tegen hem in deze zaak.

De rechter bepaalde daarna dat Trump het vervolg van het proces in vrijheid mag afwachten en stelde slechts een aantal voorwaarden. Zo mag de oud-president in de tussentijd geen contact hebben met mogelijke getuigen in de zaak, behalve via zijn advocaten. De volgende zitting is gepland voor 28 augustus.

‘Opgepakt voor jullie’

De zaak laat Trump, midden in zijn campagne om weer opnieuw president te worden, niet onberoerd. Hij noemde het eerder op zijn eigen berichtenplatform Truth Social sarcastisch ‘een enorme eer’ dat hij weer wordt vervolgd. ‘Want ik word opgepakt voor jullie. Maak Amerika weer groots’, schreef hij in hoofdletters. In een ander bericht stelde Trump dat de ‘snode Joe Biden’ zijn minister van Justitie opdracht heeft gegeven hem te vervolgen voor zo veel mogelijk verzonnen misdrijven. ‘De Democraten durven het niet tegen me op te nemen.’ Ook schreef hij voor vertrek richting de Amerikaanse hoofdstad: ‘Ik ga nu naar Washington D.C. om gearresteerd te worden omdat ik een corrupte, frauduleuze en gestolen verkiezing wilde aanvechten'.

Donderdagmiddag lokale tijd, na de zitting en vlak voor het instappen voor zijn terugvlucht naar New Jersey, reageerde Trump tegenover enkele journalisten op de zaak: ,,Dit is een vervolging van een politieke tegenstander. Dat zou nooit mogen gebeuren in Amerika.’’ Hij noemde het een ‘erg trieste dag’ voor zijn land.

De zitting in de verkiezingszaak ging in Washington gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Er waren barricades neergezet rond de rechtbank om demonstrerende voor- en tegenstanders van Trump uit elkaar te houden.

Derde strafzaak in vier maanden

Trump rijgt de rechtszaken inmiddels aaneen. Het is de derde strafzaak in vier maanden tijd die is aangespannen tegen hem. Nog maar zes weken geleden werd hij voorgeleid in Miami, toen op beschuldiging van het ‘onzorgvuldig omgaan’ met overheidsdocumenten nadat hij het Witte Huis had verlaten. Staatsgeheimen stonden in dozen in een badkamer van de Trump-residentie in Mar-a-Lago. In april was hij ook al opgeroepen door een New Yorkse rechter vanwege illegale betalingen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford.

Daarnaast werd Trump ook al door een jury schuldig bevonden aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll (79), in het voorjaar van 1996 in een paskamer van een luxe warenhuis.

