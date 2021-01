‘Trump wil advocaat Giuliani niet betalen’ (20.000 dollar per dag)

Buurman belt politie omdat klasgenoot­jes Vinz verwelko­men na strijd tegen kanker

11 januari De Belgische politie kreeg zaterdag melding van een inwoner uit Hasselt die een heuse ‘samenscholing’ in zijn straat had vastgesteld. Het bleek echter om de klasgenoten van Vinz Postelmans te gaan die hun vriendje wilden verwelkomen. Vinz vecht al een jaar tegen kanker. ,,Is dit het nieuwe normaal?” reageert een andere buurtbewoner verontwaardigd. De politie laat weten dat niemand een boete kreeg omdat de regels nooit werden geschonden.