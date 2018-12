Trump wil alle Amerikaanse troepen weghalen uit Syrië

Het is nog niet duidelijk wanneer de militairen terug zouden moeten keren. De president heeft zijn plan nog niet officieel bekendgemaakt en wilde vanmiddag niet reageren.



Trump heeft in het verleden echter vaak de wens uitgesproken om zijn troepen uit Syrië weg te halen. Toch werd volgens persbureau Reuters vaak aangenomen dat de Amerikanen ook de komende jaren in het land actief zouden blijven. Zo zouden ze mogelijk proberen te voorkomen dat de nagenoeg verslagen terreurorganisatie Islamistische Staat opnieuw de kop zou opsteken.



Als de Amerikaanse soldaten inderdaad uit Syrië vertrekken, blijft Amerika toch flink aanwezig in de regio. Zo bevinden zich momenteel nog zo’n 5200 militairen over de grens in Irak.