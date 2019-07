Trump wil Democratische parlementsleden terugsturen naar ‘hun eigen land’

Het gaat om Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib. De uitlatingen zijn door de Democraten veroordeeld als racistisch. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zegt dat Trump terug wil naar een ‘wit Amerika’.



De oproep van Trump is een reactie op de aanzwellende kritiek op de omstandigheden in de Amerikaanse opvangkampen voor migrantengezinnen. Ocasio-Cortez is één van de Democratische congresleden die de kampen bezocht en getuigden over de mensonwaardige omstandigheden. Zo moest een groepje vrouwen uit een toiletpot drinken omdat de wastafel in hun verblijf stuk was.